Palermo, Corini: "Venezia organico da A. Soleri e l'esempio Inzaghi"

"Vogliamo capire se riusciremo a reagire alla sconfitta". Eugenio Corini ha analizzato così la prossima sfida contro il Venezia in conferenza. L'allenatore del Palermo si è detto rammaricato dopo il risultato negativo contro il Cosenza di venerdì scorso (1 a 0 gol di Canotto nel recupero) ma ha voglia di ritornare a far punti a partite dalla difficile trasferta in laguna.

Un vero e proprio big match, come tanti ce ne saranno nel corso delle varie giornate, visto che le due squadra sono state inserite dagli addetti ai lavori come le favorite di questa Serie B insieme al Parma. L'incidente di percorso è arrivato alla sesta giornata, ma a partire dal prossimo match Corini vuole tornare in carreggiata per non perdere terreno dalla vetta.

Venezia-Palermo, conferenza Corini

Eugenio Corini ha analizzato gli avversari: “Venezia è una squadra importante, come lo era anche l'anno scorso. Hanno giocatori da Serie A e stanno consolidando un lavoro partito dalla scorsa stagione. Possiamo tornare con un risultato positivo". Il tecnico è poi tornato sugli errori commessi contro il Cosenza: "La prestazione meritava un altro tipo di risultato, ma potevano anche essere più qualitativi nelle giocate. Sul loro gol dovevamo accorciare prima, non siamo stati premiati. Penso che la volontà di vincere a volte porta degli scompensi".

Sulla formazione: "Dovrò fare delle analisi oggettive ma può darsi che qualcosa cambierò. L'importante è trasformare la rabbia in energia positiva perché vogliamo reagire alla sconfitta". In chiusura su Soleri: "Volevo farlo entrare col Cosenza ma poi ho preferito Mancuso. Edoardo deve avere fiducia perché lo considero una grande risorsa. Deve continuare a lavorare come sta facendo perché l'indirizzo è quello giusto. Voglio farlo crescere e gli faccio sempre l'esempio di Inzaghi, può fare quel tipo di gol".