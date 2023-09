Venezia, Vanoli: "Col Palermo decisivi gli episodi. Ecco cosa ci manca"

Voglia di rialzarsi: dopo il ko contro il Palermo , con il ritorno di Brunori al gol (tripletta per lui) , il Venezia si ripresenta in campo con desiderio di riscatto. Gli arancioneroverdi, una delle sorprese di questo inizio di campionato di Serie B , affronteranno al Braglia il Modena : appuntamento domani con start alle ore 14. Alla vigilia dell'incontro, a presentare il match in conferenza, l'allenatore del Venezia Paolo Vanoli .

Serie B, Vanoli presenta Modena-Venezia

Queste le parole dell'allenatore in sala stampa: "Contro il Palermo abbiamo fatto un’ottima prestazione, la differenza l’hanno fatta gli episodi e il rammarico grosso è solo quello del risultato. Sicuramente è una sconfitta che ci deve servire da lezione, contro le grandi squadre l’attenzione ai dettagli fa vincere o perdere le partite. Mi è piaciuto molto il nostro atteggiamento, il nostro gol è arrivato dalla rabbia di riconquistare una seconda palla".



Cosa manca a questo Venezia? Vanoli risponde così: "Sicuramente alla mia squadra manca ancora un po’ di malizia ed esperienza in determinate situazioni che sembrano piccole ma possono risultare decisive in una partita. Ora comunque dobbiamo recuperare le energie per domani, ci aspetta una partita importante e dobbiamo reagire subito mostrando il nostro carattere. Domani sarà la terza partita in una settimana, la più difficile, e dovrò fare le mie valutazioni sullo schieramento iniziale. Non tutti i miei ragazzi sono abituati a giocare ogni tre giorni, avremo bisogno di tutti, queste sono partite che si vincono anche dalla panchina. I nostri avversari stanno facendo benissimo, non hanno mai perso e hanno grandi giocatori e la squadra più forte mentalmente avrà la meglio".