Venezia, Vanoli cita Allegri: “L’attaccante deve saper difendere”

Tutto pronto per la quattordicesima giornata di Serie B, con vari big match e partite delicate da giocare. Al San Nicola andrà in scena Bari-Venezia, uno dei match più interessanti. Gli ospiti sono in ottima forma e puntano alla vetta, per ora occupata dal Parma di Pecchia. Vanoli ha presentato la sfida in conferenza stampa alla vigilia.