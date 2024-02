Venezia, non basta Pohjanpalo: solo pari con il Modena e il Parma ringrazia

Prosegue il momento altalenante del Venezia , che non va oltre il 2-2 contro il Modena . La squadra di Vanoli , non approfitta del pareggio della Cremonese e non riacciuffa la seconda posizione, dietro il Parma ormai in fuga . I lagunari vengono raggiunti così a quota 45 anche dal Palermo , tra le formazioni più in forma del momento.

Venezia-Modena, il racconto del match

Dopo un primo tempo equilibrato, a sbloccare il match ci pensa il solito Pohjanpalo dagli undici metri allo scadere del primo. Penalty assegnato al Venezia con l’aiuto del Var per una sbracciata di Battistella su Zampano. Il Modena non esce dal match e dopo un’ora di gioco pareggia con Gerli, con un bel tiro dai venti metri che beffa Joronen. La partita si accende e le due squadre si scambiano colpi ripetuti come in un match di tennis. Al 71’ è ancora Pohjanpalo a prendersi la scena con un colpo di testa che riporta in vantaggio la squadra di Vanoli. Dopo due giri d’orologio la tecnologia bussa di nuovo all’auricolare di Marinelli, che assegna un calcio di rigore per un fallo su Gilozzi. Dal dischetto si presenta Palumbo, che si fa respingere il tiro, ma è bravo sulla respinta a fare centro. Nel finale il Venezia spreca con Bjarkason che chiama al miracolo Seculin.