Playoff Serie B: Venezia in finale! Vanoli vince anche al Penzo, Palermo ko

Il Venezia raggiunge la finale dei playoff. Dopo il successo al Barbera - dove i padroni di casa hanno condotto buona parte della gara per poi arrendersi al gran gol di Pierini - gli uomini di Vanoli ( l'ex tecnico dello Spartak Mosca è tra i candidati in pole per la panchina del Torino ) si aggiudicano anche il secondo atto della sfida con il Palermo. Al Penzo, i lagunari sabotano fin da subito i piani di rimonta della formazione di Mignani portandosi in vantaggio dopo 4 minuti di gioco.

Gli ospiti non trovano la forza di reagire, e allo scadere del primo tempo il Venezia centra il doppio vantaggio che mette la finale in cassaforte: 2-1 il risultato finale. Sabato 25 maggio si deciderà la seconda finalista tra Cremonese e Catanzaro. Stroppa ospiterà infatti i calabresi per la sfida dello Zini in programma alle ore 20.30: si riparte dal 2-2 dell'andata. Il primo round della finale si disputerà invece il 30 maggio, con gara di ritorno il 2 giugno.

Il racconto della partita

Padroni di casa subito in vantaggio, con un gran tiro dalla distanza di Tessman che al 4' porta sul 2-0 il risultato complessivo. Il Palermo è dunque costretto a pianificare un'impresa, ma la squadra di Mignani non riesce a reagire al pressing degli avversari. Al 12', Pohjanpalo riceve palla in area e sfiora l'incrocio dei pali (complice la deviazione di Lucioni). I rosanero provano poi a impegnare la difesa dei lagunari, ma senza mai rendersi pericolosi. Al 25', Segre colpisce di testa su calcio d'angolo ma Joronen si sbraccia e risponde presente.

Il Venezia risponde allora con l'ennessimo affondo in area e il tiro di Pierini che non trova la porta da distanza ravvicinata. Pochi minuti dopo, Busio costringe Pigliacelli a deviare in angolo con un grande intervento, e sugli sviluppi del corner Idzes sfiora ancora una volta il doppio vantaggio. Ma al 42', i lagunari mettono la finale in cassaforte con il tap-in vincente di Candela su assist di Zampano. Nella ripresa, il Venezia mostra ancora fame di gol e mantiene il controllo del gioco, con la difesa del Palermo chiamata in più occasioni a evitare la debacle. Gli ospiti riescono comunque ad andare a segno con l'autorete di Svoboda all'86'. Al triplice fischio, gli uomini di Vanoli festeggiano il ritorno all'ultimo atto dei playoff tre anni dopo il trionfo in finale contro il Cittadella.