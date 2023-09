Torres, nel girone della Juve Next Gen c'è una regina d'Europa

In tutta Europa c’è solo una squadra a punteggio pieno e gioca in Lega Pro. Seconda squadra sarda per blasone e seguito (dietro al Cagliari, ovviamente), la Torres è al comando del girone B con 15 punti nelle prime 5 giornate. Un filotto di vittorie che ha permesso alla squadra di Alfonso Greco di dare le spalle alle corazzate Pescara e Cesena; di allontanarsi a +8 e +9 da Perugia e Spal che l’anno scorso giocavano in B, e di avere 13 punti in più dell'Entella, tra le formazioni più attrezzate per il salto di categoria.