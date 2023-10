Chiricò, gol da centrocampo: Catania sogna e ricorda Mascara. Avellino ko

Domenica ad alta intensità nel campionato di Serie C . Dopo le gare del sabato, il programma prosegue: cade l'Avellino di Pazienza al Franco-Scoglio di Messina. Show dell'altra siciliana del Girone C , il Catania, che strapazza la Casertana. Nel Girone B , oltre al successo della Torres capolista in casa della Juventus Next Gen , l'Ancona batte di misura l'Olbia in trasferta e il Cesena fa suo il derby della Romagna

Serie C, i risultati di giornata

Nel Girone B di Serie C cade la Juve Next Gen di Brambilla, che perde di misura al Moccagatta con gol dell'ex Liviero. In campo anche Olbia-Ancona: ospiti che portano a casa tre punti preziosissimi grazie alla rete, a 10' dalla fine, di Energe. Il Cesena vince il derby contro il Rimini e si porta al secondo posto in classifica con la quinta vittoria consecutiva per Toscano e i suoi ragazzi. Varone, Berti, Donnarumma, Shpendi e l'autogol di Colombo sono le cinque sinfonie bianconere e nel mezzo i gol di Lamesta (a portare momentaneamente avanti i biancorossi) e Marchesi.

Show nel Girone C con il Catania che cala il poker contro la Casertana: quattro reti segnate in 56', due per Chiricò e due per Di Carmine. A sbloccare la sfida dopo appena 6' è stato il bellissimo gol di Chiricò, che ha realizzato una magnifica marcatura da centrocampo. Un gesto che ha subito rievocato la rete segnata, sempre con la maglia del Catania, da Mascara nel famoso derby contro il Palermo. Umore opposto in Irpinia: prima sconfitta per Pazienza sulla panchina dell'Avellino: dopo due successi consecutivi, i lupi cadono a Messina, decisiva la rete nel primo tempo segnata dall'ex di turno Plescia. Pareggio tra Virtus Francavilla e Giugliano: De Sena risponde a Giovinco.