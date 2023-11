Avellino e Benevento, ko a sorpresa! Padova, vittoria all'ultimo respiro

È terminata la domenica per il campionato di Serie C , e non sono mancate le sorprese. Dopo gli anticipi della giornata di ieri , quest'oggi cadono a sorpresa nel girone C di Serie C sia Avellino che Benevento . Continua invece la marcia trionfale del Cesena nel girone B, mentre nel raggruppamento A il Padova resta primo (agganciando il Mantova ) dopo aver vinto una partita con un gol all'ultimo respiro contro la Pro Vercelli .

Serie C, le gare dei tre gironi

Nel girone A vittoria di misura del Trento sul Mantova: decisiva la rete di Petrovic nella ripresa. Il Novara si impone per 2-1 al Sivlio Piola sulla Pergolettese: dopo il gol subito da Figoli, i padroni di casa riescono a sovvertire le sorti del match con le marcature di D'Orazio e Rossetti (quest'ultimo su rigore e in pieno recupero). Gol e divertimento in Padova-Pro Vercelli, match terminato per 3-2. Biancoscudati avanti di due reti con Varas e Delli Carri, gli ospiti prima rientrano in partita con Sarzi e poi segnano il pareggio nel finale di gara con Comi. Quando la gara sembra destinata a terminare in parità, il Padova la spunta con Palombi a recupero praticamente ultimato. Nel raggruppamento B il Cesena consolida il primato (in attesa della Torres, in campo domani contro la Vis Pesaro) vincendo per 3-0 sulla Lucchese: reti di Pieraccini e Shpendi (doppietta). Vittorie di misura per Carrarese (1-0 alla Spal, gol di Panico al 95') e Arezzo (3-2 in trasferta sulla Fermana). Manita del Gubbio di Piero Braglia: contro il Sestri Levante finisce 5-2.

Nel girone C, invece, diversi risultati a sorpresa: cadono due tra le favorite alla vittoria finale. L'Avellino perde per 3-1 in casa contro il Giugliano: vantaggio ospite con Ciuferri con un bel tiro da fuori area. In pieno recupero della prima frazione i biancoverdi trovano l'1-1 col solito Sgarbi, ma nella ripresa i gialloblù trovano i 3 punti con i gol di Ovsizach e soprattutto Giorgione, quest'ultimo autore di un gol stupendo (sombrero all'avversario, conclusione potente che si perde in rete dopo aver toccato la traversa). Perde anche il Benevento: per i giallorossi pesante 3-0 in casa del Monopoli, di Iaccarino e Starita (doppietta) i gol decisivi. Il Foggia grazie alle reti di Peralta e Salines supera 2-0 il Messina, mentre il Monterosi Tuscia fanalino di coda trova il suo secondo successo stagionale battendo di misura la Virtus Francavilla, decisivo Vano. A inficiare sull'andamento di gara anche un cartellino rosso ai danni dei biancazzurri (espulso per doppia ammonizione Yakubiv). Emozionante rimonta del Potenza contro l'Audace Cerignola: sotto di due reti, al Viviani i padroni di casa la riprendono con Caturano e Volpe. Finisce 0-0 tra Juve Stabia e Sorrento: nel derby campano le vespe non approfittano dei passi falsi di Avellino e Benevento e allunga soltanto di 1 punto, portandosi a +3 da biancoverdi e giallorossi.