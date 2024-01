Entra in campo e cazzotto al portiere: l'allucinante finale di Cesena-Olbia

Ci sono cose che in un campo da calcio non dovrebbero mai vedersi. Un esempio? L'imminente post partita di Cesena-Olbia, match del girone B di Serie C . Dopo il triplice fischio, il padre di Shpendi (fratello del giocatore dell'Empoli) ha invaso il terreno di gioco e ha colpito con un un pugno il portiere avversario , Rinaldi . Un gesto che il club bianconero ha subito condannato, dissociandosi da ogni forma di violenza.

Il comunicato del Cesena

Un gesto spopositato, che ora potrebbe causare delle conseguenze al club, che intanto ha emesso un comunicato sulla vicenda: "Il Cesena FC, con riferimento all’episodio verificatosi ieri, in occasione della partita Cesena – Olbia, stigmatizza con fermezza il comportamento del familiare del proprio tesserato, condannando e dissociandosi da qualsiasi forma di violenza e ogni condotta antisportiva che nulla hanno a che vedere con i principi di lealta? e fair play che da sempre contraddistinguono il club. Sono altresi? gia? state poste in essere, in collaborazione con le autorita? competenti, anche mediante consultazione del sistema di videosorveglianza dello Stadio, tutte le attivita? necessarie alla ricostruzione dell’accaduto e all’identificazione del soggetto resosi protagonista dell’episodio accaduto al termine della gara, allo scopo di consentire l’adozione dei provvedimenti previsti dalla Legge. La societa? continuera? a promuovere con convinzione i valori positivi del calcio e a compiere ogni sforzo per garantire la sicurezza di tutti i propri tifosi ed addetti ai lavori, affinche? possano assistere con serenita? agli eventi sportivi di cui Cesena FC e? protagonista".