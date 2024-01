“Un pugno e almeno dieci bestemmie”: Capuano fermato dal Giudice Sportivo

Ezio Capuano in carriera si è reso spesso protagonista fuori e dentro al campo. Lo ha fatto di nuovo, dopo il match tra il suo Taranto e il Picerno , terminato 1-1. L'allenatore è stato squalificato “ per avere, al termine della gara, nella zona spogliatoi, tenuto un comportamento non corretto, in quanto sferrava un pugno alla porta d’ingresso e per avere proferito varie frasi blasfeme (almeno dieci) ”. Il tecnico salterà la prossima sfida di Serie C contro il Messina .

Capuano, la stagione al Taranto e il mercato

Il campionato del Taranto è al momento positivo. La squadra di Capuano si trova al sesto posto in classifica a 37 punti, a sole due lunghezze dal secondo gradino del podio. I pugliesi non perdono da sei partite e sono tra le formazioni più interessanti della Serie C. Uno dei segreti è sicuramente l'allenatore, che ha dato un'identità ben precisa e un equilibrio, anche se spesso va fuori le righe. Sempre diretto, come sul mercato: “Non vogliamo vendere nessuno, specie chi riteniamo al centro del progetto, ma come mi assumo la responsabilità di dire la verità devono farlo anche gli altri. Non esiste che vogliamo cedere i pezzi pregiati, e se non ci credete domandate a chi in questo momento cerca di andare via da Taranto. Se dei giocatori si svegliano la mattina e chiedono di partire, noi cosa possiamo farci? Non tratterrò nessuno, stiamo facendo un capolavoro, chi vuole indossare questa maglia deve essere degno e convinto. Io vado sotto la curva e mi batto la mano sul cuore, lo posso fare perché il 15 dicembre ho detto no a una delle società più forti delle sessanta che ci sono in Serie C, lo sto dimostrando con i fatti” - queste le su dichiarazioni ad Antenna Sud. Parole sincere e senza peli sulla lingua.