Zeman ricoverato: il tecnico del Pescara costretto di nuovo a fermarsi

Zdenek Zeman non sarà in panchina in occasione di Vis Pesaro-Pescara in programma domenica prossima alle 20:45, valida per la ventisettesima giornata del girone C di Serie C. L'allenatore boemo verrà ricoverato nella giornata di sabato in una clinica privata, a Pescara, per sottoporsi ad alcuni accertamenti mediante i quali si valuterà se sarà necessario sottoporlo a un intervento chirurgico. A guidare la squadra sarà il suo vice Giovanni Bucaro.