Crotone, Baldini si è dimesso. Ritorno in panchina per l'ex Juve

E' durato soltanto un mese Silvio Baldini sulla panchina del Crotone. Il 20 febbraio è stato ufficializzato come tecnico della prima squadra e in data odierna, 21 marzo, l'allenatore ha deciso di rassegnare le proprie dimissioni. Il club ha accolto la richiesta e ha richiamato l'ex Juve Next Gen Lamberto Zauli sulla panchina dei rossoblù. L'ex Palermo ha raccolto una vittoria e quattro sconfitte da quando si è seduto sulla panchina dei calabresi e forse non essere riuscito a dare la sua impronta alla squadra gli ha fatto scattare il pensiero di lasciare. Non ha mai avuto mezze misure nelle sue decisioni e anche in questo caso è arrivata una decisione forte, un po' come quella di Sarri con la Lazio.