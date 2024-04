Il Catania vince la Coppa Italia di Serie C: Padova ko ai supplementari

Il Catania ha vinto la Coppa Italia di Serie C : battuto 4-2 il Padova dopo i tempi supplementari, ribaltata la sconfitta per 2-1 nella gara di andata. Un successo nel silenzio dello stadio "Massimino" : si è giocato a porte chiuse dopo gli incidenti allo stadio "Euganeo" .

Bortolussi gol lampo, Di Carmine e Cicerelli ribaltano il risultato

Il Catania ha compiuto una vera e propria impresa dato che dopo soli tre minuti è passato in svantaggio: gol di Bortolussi. Gli uomini di Zeoli hanno pareggiato con Di Carmine su calcio di rigore al 26' per poi portarsi in vantaggio al 45' con Cicerelli.

Gol di Perrotta, Marsura porta la partita ai supplementari: dedice Costantino

Non meno palpitante la ripresa. Il Padova ha pareggiato con Perrotta al 73', ma è rimasto in dieci quattro minuti più tardi: espulso Delli Carri. Marsura, all'89', ha mandato le squadre ai supplementari evitando la sconfitta in extremis nel computo del doppio confronti. All'ultimo minuto del secondo tempo supplementare ci ha pensato Costantino, con una girata di testa, a evitare i calci di rigori e a regalare una gioia al presidente Pelligra, presente in tribuna. Il Catania si è garantito l'accesso alla fase nazionale dei playoff, ma dovrà evitare di scivolare nei playoff per disputarli.