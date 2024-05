Playoff Serie C: Atalanta U23 ko, Vicenza e Carrarese ok, pari Triestina

Quattro vittorie in trasferta e un pareggio, questo il verdetto dei match di andata del primo turno della Fase Nazionale dei Playoff di Serie C. Insieme al successo allo scadere della Casertana sul campo della Juventus Next Gen , sempre nei minuti finali, arriva la vittoria fuori casa del Catania che superano di misura l' Atalanta U23. All'84' i siciliani passano con Bouah portandosi alla gara di ritorno con il vantaggio dell'1-0 in esterna. Stesso esito allo Iacovone di Taranto con i rossoblù di Ezio Capuano (imbattuti in casa nel 2024) che si fanno sorprendere ad inizio match dal Vicenza che con una rete di Ferrari all'11' si aggiudica il primo atto.

Carrarese batte Perugia

L'altro sorriso in trasferta della serata è quello più sicuro con la Carrarese che si impone per 2-0 sul campo del Perugia. Ospiti in vantaggio con Zanon in apertura di match e capaci di trovare il raddoppio a 5' dal fischio d'inizio della ripresa con Di Gennaro. L'unico pari di serata è quello tra Triestina e Benevento che chiudono la prima delle due sfide sull'1-1. Redan per i padroni di casa sblocca al 25', i giallorossi acciuffano il pareggio al 76' con Lanini e allo scadere trovano anche il sorpasso che però il Var annulla per un fallo dentro area nel mezzo dell'azione da gol.

