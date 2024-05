Campobasso, Rizzetta cede le quote Ascoli. Casting top per il tecnico

La stagione del Campobasso, tra le neopromosse più affamate in C, non è ancora terminata: i rossoblù saranno impegnati contro la Cavese per le semifinali della Poule Scudetto di Serie D (andata il 1° giugno alle 21 in Campania, ritorno il 6 alle 16 in Molise, eventuale finale il 15). Ma il presidente Matt Rizzetta è già al lavoro per allestire una rosa che quantomeno si garantisca la permanenza nella categoria e dopo l’addio di Rosario Pergolizzi, la prima esigenza è affidarsi a un nuovo allenatore. E poi, a parte il mercato, c’è una questione societaria da “sistemare”. Partiamo da qui. Sì, perché con la retrocessione dell’Ascoli in C il 19% delle quote societarie in mano alla proprietà del Campobasso dovrà essere ceduto e il club marchigiano tornerà interamente in mano al patron Massimo Pulcinelli. L’articolo 16 delle Noif (Norme organizzative interne della Figc) parla chiaro: club diversi partecipanti allo stesso campionato devono avere proprietà diverse, con la novità di una proroga fino al 2028, oltre il quale scatterà il divieto delle multiproprietà. È stata valutata la possibilità che il Campobasso mantenesse le quote dell’Ascoli, considerando che i rossoblù giocavano in una categoria dilettantistica fino alla stagione che sta per terminare, ma si è voluto evitare qualsiasi eventuale problema e la scelta è stata definita: nessun ‘caso De Laurentiis bis’ o ‘Lotito bis’ (sui social c’è chi si diverte così...), l’Ascoli tornerà in mano a Pulcinelli, che dal canto suo ha manifestato la volontà di vendere il club, garantendo ad ogni modo l’iscrizione al campionato di C. Al momento, tuttavia, mancano offerte adeguate per rilevare la società bianconera.