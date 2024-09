Rivoluzione in C, dall’allenatore ai dirigenti: esonerato anche l’ex Juve

La sconfitta interna contro il Latina è costata la panchina all'ex Juve Pazienza: l'allenatore dell'Avellino è stato esonerato dopo un pessimo inizio di stagione. I biancoverdi, lo scorso anno tra i candidati alla promozione in B, non hanno ancora conquistato una vittoria e sono fermi a tre punti in classifica. Gli irpini si trovano nella zona rossa del girone C di Serie C, una situazione impensabile che ha portato la società a prendere una dura decisione. Oltre al tecnico e al suo staff sono stati sollevati dal proprio incarico anche il direttore dell'area tecnica Giorgio Perinetti, il ds Condò e il responsabile scouting Strano.