Non è evidentemente andata come sperava la sua prima avventura dopo la Juventus Next Gen. Massimo Brambilla, fino alla scorsa stagione tecnico della seconda squadra bianconera, è stato esonerato dal Foggia dopo appena 6 giornate di campionato. Niente sfida da ex con l'U23 della Juve (il match è in programma il 10 novembre). L'annuncio è stato dato in sala stampa dal patron Nicola Canonico dopo la sconfitta dei rossoneri allo Zaccheria per 1-2 contro il Giugliano. L'esperienza di Brambilla a Foggia si chiude con 5 punti e 12 gol incassati in 6 gare.