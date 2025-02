Pro Patria, morto il tifoso precipitato dallo stadio a Novara: il cordoglio

Bruttissime notizie dalla Serie C , con una tragedia che si è consumata in occasione della sfida tra Novara e Pro Patria dello scorso 25 gennaio. Un tifoso della squadra ospite è infatti deceduto oggi dopo essere stato ricoverato in seguito ad una caduta da una balaustra dello Stadio Silvio Piola durante la partita. Una notizia che ha sconvolto l'intero mondo del calcio, con i due club che si sono già esposti sui propri canali ufficiali con dei comunicati di vicinanza alla famiglia della vittima.

Novara-Pro Patria, morto il tifoso precipitato dallo stadio

Nel pomeriggio di oggi è stata dichiarata la morte cerebrale di Raffaele Carlomagno il tifoso della Pro Patria, 42 anni, di Lonate Pozzolo in provincia di Varese, che era ricoverato in gravissime condizioni nel reparto di rianimazione dell'ospedale Maggiore di Novara dopo essere precipitato nel fossato dello Stadio Silvio Piola al termine della partita di Serie C fra la squadra di Busto Arsizio e il Novara, sabato 25 gennaio. Secondo la ricostruzione della tragedia l'uomo era sul parapetto del fossato quando, forse anche per la pioggia era scivolato da un'altezza di sei metri battendo la testa. Le sue condizioni sono peggiorate nei giorni scorsi. Sono in corso le procedure per effettuare la donazione di organi come aveva espresso il 42enne e la famiglia.