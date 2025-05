Playoff Serie C, i sorteggi della seconda fase nazionale: tabellone e regolamento

Nel secondo turno nazionale dei playoff di Serie C scenderanno in campo otto squadre: le cinque vincitrici del primo turno e le tre seconde classificate della stagione regolare, una per ciascun girone.

I QUARTI DI FINALE

Anche in questa fase si disputeranno gare di andata e ritorno, con l’introduzione del sistema delle teste di serie: a essere favorite sono le tre seconde classificate, insieme alla squadra meglio piazzata in campionato tra le cinque provenienti dal turno precedente. Infatti giocheranno la gara di ritorno in casa e, in caso di parità nel punteggio complessivo al termine dei due incontri, passeranno il turno senza ricorrere a supplementari o rigori. Le quattro vincenti di questo accederanno alla Final Four.

LA FINAL FOUR

Le semifinali si giocheranno con formula andata e ritorno, con il secondo match che si disputerà sul campo stabilito tramite sorteggio. In caso di parità nel risultato complessivo, si procederà con tempi supplementari ed eventualmente i calci di rigore. Cadrà quindi la regola delle teste di serie. Anche per la finale è previsto il doppio confronto. Se il punteggio resterà in equilibrio al termine delle due partite, anche in questo caso si ricorrerà a supplementari e rigori per determinare la squadra vincente e quindi la quarta promossa in Serie B.