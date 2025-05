Crotone-Juventus Next Gen, risultato in diretta. Dove vederla in tv

La Juventus Next Gen vuole dare continuità all'impresa sul campo del Benevento di qualche giorno fa. Dopo il successo per 5-1 al Vigorito, i bianconeri sono pronti a scendere in campo a tre giorni di distanza per la gara contro il Crotone . Un'altra trasferta importante e complicata per Guerra e compagni, costretti a vincere per coltivare il sogno Serie B. Alle ore 20 il fischio d'inizio.

20:28

Ricci calcia altissimo

27' - Altra occasione per il Crotone sugli sviluppi di un calcio d'angolo, ma il centrocampista conclude malissimo.

20:24

Guerra vicino al gol su punizione!

23' - Bel calcio di punizione dell'attaccante bianconero, ma la palla termina di poco alta.

20:23

Giallo anche per Cargnelutti

22' - Afena Gyan va via verso la porta, ma Cargnelutti lo ferma irregolarmente spendendo un giallo.

20:20

Ci prova al volo Guerini

19' - Conclusione al volo di Guerini dal limite dell'area che non impensierisce Daffara.

20:17

Ammonito Faticanti

17' - Prima sanzione della partita per un fallo di Faticanti su Di Stefano.

20:14

Risponde il Crotone con Cargnelutti

13' - Prima chance anche per il Crotone con un colpo di testa di Cargnelutti che non trova la porta sugli sviluppi di un calcio di punizione.

20:07

Prima occasione per la Juve

6' - Cross pericoloso di Macca a cercare Guerra, ma D'Alterio la blocca in due tempi.

20:00

Inizia la partita!

1' - Fischio d'inizio all'Ezio Scida per Crotone-Juve Next Gen.

19:49

Perché non può giocare Adzic?

Brambilla non ha potuto schierare il montenegrino contro il Benevento e non potrà farlo neanche ora contro il Crotone. Il motivo? Lo spiega il regolamento che determina il comportamento delle seconde squadre in Serie C. E dice, subito dopo aver affermato il limite delle 50 presenze in Serie A per gli under della seconda squadra, che «potranno essere utilizzati nelle eventuali gare di Play-Off o PlayOut solamente quei calciatori che abbiano raggiunto nel corso della regular season le 25 presenze». E Adzic non ha raccolto questa quota, visto che è stato aggregato alla Next Gen soltanto nella seconda parte di stagione.

19:34

I precedenti in stagione tra Crotone e Juve Next Gen

Nel match d'andata allo Scida, i calabresi si sono imposti per 2-1. Invece nel match di ritorno, la squadra di Brambilla in casa ha dominato con un netto 4-1, grazie alle grandi prestazioni di Adzic e Pietrelli.

19:20

Playoff Serie C, il regolamento: cosa serve alla Juve

Anche in questa occasione, così come nella scorsa partita contro il Benevento, la squadra di Brambilla avrà a disposizione solamente la vittoria per accedere al turno successivo. In caso di parità dopo i novanta minuti a passare il turno sarà la formazione che ha chiuso la regular season in una migliore posizione di classifica. E il Crotone è arrivato più in alto dei bianconeri. Qui il Regolamento nel dettaglio.

19:09

Crotone-Juventus Next Gen, le formazioni ufficiali

Crotone: D'Alterio; Giron, Cargnelutti, Di Pasquale, Gomez, Vitale, Di Stefano, Gallo, Guerini, Ricci, Tumminello. A disposizione: Sassi, Martino, Piras, Oviszach, Stronati, Murano, Armini, Cantisani, Barberis, Groppelli, Cocetta, Rispoli, Schirò, Silva, Vilardi. Allenatore: Longo.

Juventus Next Gen (3-5-2): Daffara; Turicchia, Scaglia F., Gil Puche; Comenencia, Macca, Faticanti, Cudrig, Pietrelli; Guerra, Afena-Gyan. A disposizione: Garofani, Scaglia S., Mancini, Anghelè, Poli, Amaradio, Citi, Owusu, Puczka, Turco, Villa, Deme, Papadopoulos, Quattrocchi, Silva Semedo. Allenatore: Brambilla.

19:00

Crotone-Juventus Next Gen, dove vederla

La sfida tra Crotone e Juventus Next Gen, valida per il playoff del Girone C del Campionato Serie C-Lega Pro, sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport, in diretta streaming su NOW e Sky Go e su RaiPlay. Qui su Tuttosport la diretta testuale.

Stadio Ezio Scida (Crotone)