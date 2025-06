Inter in Serie C, perché la Spal libera il posto all'Under 23 e non a una ripescata

Dopo il Brescia anche la Spal non si iscriverà al prossimo campionato di Serie C . Dopo le indicrezioni emerse negli ultimi giorni, è arrivata l'ufficialità direttamente dal club. Un altro storico club italiano vedrà, quantomeno, la ripartenza dai dilettanti, ma il futuro prossimo è ancora tutto da scrivere. Intanto il posto vacante sarà occupato dall'Under 23 dell'Inter , che farà il suo debutto assoluto dopo Juventus Next Gen , Atalanta U23 e Milan Futuro .

Serie C, la Spal non si iscrive: il comunicato ufficiale

In un lungo comunicato ufficiale, la Spal ha spiegato i motivi di questa decisione "dolorosa e sofferta": "Il club non disputerà il prossimo campionato di Serie C 2025-2026. Si tratta di un epilogo doloroso maturato dopo numerosi tentativi di individuare soluzioni concrete che potessero garantire la continuità del progetto sportivo e societario. Purtroppo, le condizioni attuali non lo rendono possibile. Negli ultimi quattro anni, la proprietà ha compiuto significativi sforzi economici, investendo 50 milioni di euro in liquidità reale (12 milioni solo nell'ultima stagione) nel tentativo di rilanciare la Spal, con l'obiettivo di restituire alla città di Ferrara una squadra all'altezza della sua storia e della sua passione. Tuttavia, nonostante l'impegno totale e il coinvolgimento dei soci, i risultati sportivi ottenuti non hanno soddisfatto le aspettative né sono stati proporzionati al livello degli investimenti effettuati".