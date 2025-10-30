Campobasso, arriva il deferimento dalla Figc. Il club: "Equivoco tecnico-contabile"

La Procura Federale della FIGC ha disposto un deferimento nei confronti del Campobasso , formazione di Serie C inserita nel girone B assieme alla Juve Next Gen , in seguito a una segnalazione proveniente dalla nuova Commissione indipendente per la verifica dell’equilibrio economico e finanziario delle società sportive professionistiche. Il provvedimento, che riguarda presunte irregolarità amministrative, ha immediatamente suscitato la reazione della società molisana. In una nota ufficiale, il club ha ribadito "la piena correttezza del proprio operato", annunciando di aver dato incarico ai propri legali per collaborare con gli organi federali. L’obiettivo dichiarato è quello di garantire la massima trasparenza e chiarire ogni eventuale malinteso. La dirigenza rossoblu ha inoltre ricordato di aver adempiuto puntualmente a tutti gli obblighi fiscali e contributivi relativi ai mesi estivi, rispettando le scadenze previste.

La posizione contestata e i chiarimenti del club

Secondo quanto comunicato dal Campobasso, la questione sollevata riguarderebbe una differenza di circa 14 mila euro su un totale di oltre 600 mila euro: "Il club ha regolarmente effettuato tutti i pagamenti relativi alle mensilità di luglio e agosto 2025, comprensivi dei contributi Inps e Irpef, ben prima del termine previsto del 16 ottobre" si legge nella nota. La società ha tenuto a precisare che tale somma non è riferita all’attuale stagione sportiva né ai contributi sottoposti a verifica dalla Commissione. Inoltre, la dirigenza ha sottolineato che la presunta irregolarità è stata sanata tempestivamente il 20 ottobre, lo stesso giorno in cui era pervenuta una segnalazione informale. L’intervento immediato, spiegano dal club, dimostra la volontà di operare nel pieno rispetto delle norme e degli obblighi federali. I vertici molisani confidano ora che la Procura possa riconoscere la buona fede e la correttezza amministrativa della società, permettendo di archiviare rapidamente la vicenda.

Fiducia e collaborazione con la FIGC

Il Campobasso ha voluto rimarcare la propria totale disponibilità a collaborare con gli organi della FIGC e la Commissione di controllo, definendo l’episodio come un “equivoco tecnico-contabile” di entità minima rispetto ai volumi economici complessivi. La società, che negli ultimi anni ha lavorato per consolidare la propria struttura gestionale e finanziaria, si è detta serena sull’esito del procedimento. In attesa delle valutazioni della Procura, la dirigenza ha ribadito che ogni passaggio contabile è stato effettuato nel rispetto delle tempistiche e delle normative vigenti. Il club molisano ha inoltre assicurato i propri tifosi sul fatto che non vi saranno ripercussioni sull’attuale stagione sportiva, confermando l’impegno a mantenere una gestione sostenibile e trasparente.