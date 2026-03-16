Dominio Vicenza, è Serie B! Gallo esulta, Inter U23 ko e festa promozione al Menti

Capello e Stuckler, festa al Menti

Fase iniziale di studio e bisogna aspettare il 31' per stappare l'incontro: corner corto di Caferri, palla di nuovo per l'esterno che crossa a centro area, Calligaris buca l'uscita e Capello non può sbagliare facendo esplodere il Menti. Prima dell'intervallo i nerazzurri reclamano un penalty, dopo la revisione chiesta con la card da Vecchi il direttore di gara conferma la scelta di campo e all'intervallo i biancorossi restano avanti. Ad inizio ripresa gli uomini di Gallo completano l'opera e al 55' infilano nuovamente la porta nerazzurra, questa volta con il bomber Stuckler che fa partire la festa anticipata. Un cross beffardo di Kamate inganna Gagno e riapre il punteggio con gli ospiti che dimezzano lo svantaggio con la mezz'ora finale che diventa piena di tensione. I padroni di casa riescono a tenere il vantaggio e dopo 4 anni il Vicenza può festeggiare il ritorno in Serie B.