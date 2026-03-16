Dominio Vicenza, è Serie B! Gallo esulta, Inter U23 ko e festa promozione al Menti

VICENZA - Il Vicenza è promosso in Serie B! Grande festa al Menti per il ritorno tra i cadetti dei biancorossi che conquistano il pass per la categoria superiore dopo il 2-1 casalingo contro l'Inter Under 23 nel posticipo del 32° turno del girone A di Serie C. Un girone dominato dalla formazione di Gallo che trionfa con ben 6 giornate di anticipo, avendo accumulato ben 20 punti di vantaggio sulla seconda posizione occupata dall'Union Brescia, frenato sul pari in quest'ultimo turno dall'Alcione Milano. Una cavalcata straordinaria per il Lanerossi che nella prossima stagione tornerà a giocare in Serie B.
Capello e Stuckler, festa al Menti
Fase iniziale di studio e bisogna aspettare il 31' per stappare l'incontro: corner corto di Caferri, palla di nuovo per l'esterno che crossa a centro area, Calligaris buca l'uscita e Capello non può sbagliare facendo esplodere il Menti. Prima dell'intervallo i nerazzurri reclamano un penalty, dopo la revisione chiesta con la card da Vecchi il direttore di gara conferma la scelta di campo e all'intervallo i biancorossi restano avanti. Ad inizio ripresa gli uomini di Gallo completano l'opera e al 55' infilano nuovamente la porta nerazzurra, questa volta con il bomber Stuckler che fa partire la festa anticipata. Un cross beffardo di Kamate inganna Gagno e riapre il punteggio con gli ospiti che dimezzano lo svantaggio con la mezz'ora finale che diventa piena di tensione. I padroni di casa riescono a tenere il vantaggio e dopo 4 anni il Vicenza può festeggiare il ritorno in Serie B.