Juve Next Gen, occhi sulla post season: ufficiali le date di playoff e playout di Serie C

Uno sguardo alla post season. In attesa dei verdetti definitivi del campionato (con largo anticipo ne è già arrivato uno, la promozione in B del Vicenza), la Serie C inizia ad avvicinarsi a grandi passi al termine della stagione regolare e, dunque, alla disputa di playoff e playout. Un argomento che interessa da vicino anche la Juventus Next Gen, attualmente al settimo posto nel girone B a quota 43 punti (a +6 sull'11esima) e perciò in piena zona play off. La Lega Pro ha dunque diramato il calendario degli spareggi salvezza e promozione.