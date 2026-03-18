Juve Next Gen, occhi sulla post season: ufficiali le date di playoff e playout di Serie C

Uno sguardo alla post season. In attesa dei verdetti definitivi del campionato (con largo anticipo ne è già arrivato uno, la promozione in B del Vicenza), la Serie C inizia ad avvicinarsi a grandi passi al termine della stagione regolare e, dunque, alla disputa di playoff e playout. Un argomento che interessa da vicino anche la Juventus Next Gen, attualmente al settimo posto nel girone B a quota 43 punti (a +6 sull'11esima) e perciò in piena zona play off. La Lega Pro ha dunque diramato il calendario degli spareggi salvezza e promozione.
Serie C, regolamento e date dei playoff
Di seguito il programma relativo ai playoff, che inizieranno domenica 3 maggio, a cui parteciperanno le squadre piazzatesi dal secondo al decimo posto in classifica del proprio girone di appartenenza, oltre alla vincitrice della Coppa Iitalia. Nei primi turni si affrontano squadre dello stesso girone in gare secche (quinta contro decima, sesta contro nona, sesta contro settima). Passa chi vince: in caso di pareggio, va avanti la meglio classificata. Nella fase nazionale etrano le 3 seconde classificate e la vincitrice della competizione tricolore. Da qui iniziano sfide di andata e ritorno.
FASE PLAYOFF DEL GIRONE
1° Turno - Gara unica DOMENICA 3 MAGGIO 2026
2° Turno - Gara unica MERCOLEDÌ 6 MAGGIO 2026
FASE PLAYOFF NAZIONALE
1° Turno - Gara di Andata DOMENICA 10 MAGGIO 2026
1° Turno - Gara di Ritorno MERCOLEDÌ 13 MAGGIO 2026
2° Turno - Gara di Andata DOMENICA 17 MAGGIO 2026
2° Turno - Gara di Ritorno MERCOLEDÌ 20 MAGGIO 2026
FINAL FOUR
Semifinali - Gara di Andata DOMENICA 24 MAGGIO 2026
Semifinali - Gara di Ritorno MERCOLEDÌ 27 MAGGIO 2026
Finale - Gara di Andata MARTEDÌ 2 GIUGNO 2026
Finale - Gara di Ritorno DOMENICA 7 GIUGNO 2026
Playout, il calendario degli spareggi salvezza
A seguire le date delle partite che riguardano i playout, e dunque i match in cui le squadre coinvolte si sfideranno tra andata e ritorno per salvare la categoria e rimanere nel campionato professionistico. La sfida riguarderà quattro squadre per ogni girone, quelle classificatesi dal 16° al 19° posto. Gli accoppiamenti saranno stabiliti attraverso la situazione di classifica al termine della regular season: 16esima contro 19esima, 17esima contro 18esima.
PLAYOUT
Gara di Andata SABATO 9 MAGGIO 2026
Gara di Ritorno SABATO 16 MAGGIO 2026
Uno sguardo alla post season. In attesa dei verdetti definitivi del campionato (con largo anticipo ne è già arrivato uno, la promozione in B del Vicenza), la Serie C inizia ad avvicinarsi a grandi passi al termine della stagione regolare e, dunque, alla disputa di playoff e playout. Un argomento che interessa da vicino anche la Juventus Next Gen, attualmente al settimo posto nel girone B a quota 43 punti (a +6 sull'11esima) e perciò in piena zona play off. La Lega Pro ha dunque diramato il calendario degli spareggi salvezza e promozione.
Serie C, regolamento e date dei playoff
Di seguito il programma relativo ai playoff, che inizieranno domenica 3 maggio, a cui parteciperanno le squadre piazzatesi dal secondo al decimo posto in classifica del proprio girone di appartenenza, oltre alla vincitrice della Coppa Iitalia. Nei primi turni si affrontano squadre dello stesso girone in gare secche (quinta contro decima, sesta contro nona, sesta contro settima). Passa chi vince: in caso di pareggio, va avanti la meglio classificata. Nella fase nazionale etrano le 3 seconde classificate e la vincitrice della competizione tricolore. Da qui iniziano sfide di andata e ritorno.
FASE PLAYOFF DEL GIRONE
1° Turno - Gara unica DOMENICA 3 MAGGIO 2026
2° Turno - Gara unica MERCOLEDÌ 6 MAGGIO 2026
FASE PLAYOFF NAZIONALE
1° Turno - Gara di Andata DOMENICA 10 MAGGIO 2026
1° Turno - Gara di Ritorno MERCOLEDÌ 13 MAGGIO 2026
2° Turno - Gara di Andata DOMENICA 17 MAGGIO 2026
2° Turno - Gara di Ritorno MERCOLEDÌ 20 MAGGIO 2026
FINAL FOUR
Semifinali - Gara di Andata DOMENICA 24 MAGGIO 2026
Semifinali - Gara di Ritorno MERCOLEDÌ 27 MAGGIO 2026
Finale - Gara di Andata MARTEDÌ 2 GIUGNO 2026
Finale - Gara di Ritorno DOMENICA 7 GIUGNO 2026