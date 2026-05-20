Il Brescia vola in semifinale: Corini può sognare la B. Avanti Salernitana, Catania e Ascoli

Il Brescia vola alle Final Four. I biancazzurri di Corini si aggiudicano il doppio confronto con il Casarano grazie al 3-0 dell'andata e allo 0-0 del Rigamonti. In semifinale affronterà la Salernitana, che a Ravenna si impone con lo stesso risultato dell'Arechi: 2-0, decidono l'incontro Villa (70') e Inglese (73'). Avanza anche il Catania (testa di serie), che dopo un rocambolesco 3-3 con il Lecco raggiunge l'Ascoli, che supera a sua volta il secondo turno grazie alla rete di Chakir (81' st).
Playoff Serie C: calendario e risultati
Secondo turno
- Casarano-Union Brescia 0-3
- Salernitana-Ravenna 2-0
- Potenza-Ascoli 0-0
- Lecco-Catania 0-0
- Union Brescia-Casarano 0-0
- Ravenna-Salernitana 0-2
- Ascoli-Potenza 1-0
- Catania-Lecco 3-3
Semifinali
- 24 maggio, semifinale 1: Salernitana-Union Brescia
- 24 maggio, semifinale 2: Ascoli-Catania
- 27 maggio, semifinale 1: Union Brescia-Salernitana
- 27 maggio, semifinale 2: Catania-Ascoli
Finale
- 2 giugno: Vincente semifinale 1-Vincente semifinale 2
- 7 giugno: Vincente semifinale 2-Vincente semifinale 1