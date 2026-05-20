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Il Brescia vola in semifinale: Corini può sognare la B. Avanti Salernitana, Catania e Ascoli

I biancazzurri difendono il triplo vantaggio dell'andata e continuano la marcia verso la promozione. Tutti gli altri risultati del 2º turno dei playoff di Serie C
2 min
Serie C playoffBresciacatania

Il Brescia vola alle Final Four. I biancazzurri di Corini si aggiudicano il doppio confronto con il Casarano grazie al 3-0 dell'andata e allo 0-0 del Rigamonti. In semifinale affronterà la Salernitana, che a Ravenna si impone con lo stesso risultato dell'Arechi: 2-0, decidono l'incontro Villa (70') e Inglese (73'). Avanza anche il Catania (testa di serie), che dopo un rocambolesco 3-3 con il Lecco raggiunge l'Ascoli, che supera a sua volta il secondo turno grazie alla rete di Chakir (81' st).

Playoff Serie C: calendario e risultati

Secondo turno

  • Casarano-Union Brescia 0-3 
  • Salernitana-Ravenna 2-0 
  • Potenza-Ascoli 0-0 
  • Lecco-Catania 0-0 
  • Union Brescia-Casarano 0-0
  • Ravenna-Salernitana 0-2
  • Ascoli-Potenza 1-0
  • Catania-Lecco 3-3

Semifinali

  • 24 maggio, semifinale 1: Salernitana-Union Brescia
  • 24 maggio, semifinale 2: Ascoli-Catania
  • 27 maggio, semifinale 1: Union Brescia-Salernitana
  • 27 maggio, semifinale 2: Catania-Ascoli

Finale

  • 2 giugno: Vincente semifinale 1-Vincente semifinale 2
  • 7 giugno: Vincente semifinale 2-Vincente semifinale 1

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Serie C

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