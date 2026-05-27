Brescia-Ascoli la finale playoff di Serie C: Salernitana e Catania salutano il sogno B

Sarà Union Brescia-Ascoli la finale dei playoff di Serie C. Questo il verdetto delle semifinali con le formazioni di Corini e Tomei che si giocheranno l'ultimo posto disponibile per salire in B. Dopo il pareggio dell'Arechi, l'Union Brescia batte 2-0 la Salernitana con i gol di Crespi e Vido al primo e all'ultimo minuto di gioco; l'Ascoli sfrutta il poker dell'andata e pur cadendo per 2-1 al Massimino riesce a staccare il pass per l'ultimo attoche si giocherà il 2 e il 7 giugno.
Union Brescia in finale, Salernitana ko
Si riparte da dove era terminata l'andata, con Valerio Crespi che ci mette appena 46 secondi per sbloccarla: Anastasio cade a seguito di un contrasto in area, sul cross basso Donnarumma e Golemic si disturbano, permettendo all'attaccante del Brescia di segnare a porta vuota da due passi. Inizio shock per Cosmi che è costretto anche a sostituire Donnarumma dopo lo scontro con Golemic, al suo posto Brancolini, con la reazione che arriva dopo la mezz'ora dai piedi di Mallamo, sulla respinta di Gori non è letale Lescano. Ad inizio ripresa Inglese sfiora il pari, i campani si spingono in avanti lasciando spazi in contropiede al Brescia che trova il raddoppio con Crespi, annullato per fuorigioco. Forcing nel finale per la squadra di Serse Cosmi, con Brancolini che si aggiunge al corner della carità, ma sulla ripartenza arriva il colpo del ko di Vido che porta i lombardi in finale.
Al Catania non riesce l'impresa, Ascoli avanti
Al Massimino si riparte dal 4-0 di Ascoli, ma i padroni di casa passano dopo 7': retropassaggio sbagliato di Milanese per il portiere Vitale con Caturano che ne approfitta per l'1-0. Dini tiene in vita i siciliani con due grandi interventi e prima dell'intervallo arriva il raddoppio che accende le speranze rimonta grazie a Forte. Ad inizio ripresa D'Ausilio sfiora il tris, il palo gli nega la gioia, l'Ascoli manca di un niente il colpo del ko con Gori per poi trovarlo nel finale. L'appena entrato Oviszach colpisce al minuto 83 e lancia i marchigiani verso l'ultimo atto per guadagnarsi un posto in Serie B.