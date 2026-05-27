Brescia-Ascoli la finale playoff di Serie C: Salernitana e Catania salutano il sogno B

Sarà Union Brescia-Ascoli la finale dei playoff di Serie C. Questo il verdetto delle semifinali con le formazioni di Corini e Tomei che si giocheranno l'ultimo posto disponibile per salire in B. Dopo il pareggio dell'Arechi, l'Union Brescia batte 2-0 la Salernitana con i gol di Crespi e Vido al primo e all'ultimo minuto di gioco; l'Ascoli sfrutta il poker dell'andata e pur cadendo per 2-1 al Massimino riesce a staccare il pass per l'ultimo attoche si giocherà il 2 e il 7 giugno.