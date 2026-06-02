Brescia-Ascoli: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv la finale playoff di Serie C

E' arrivato il momento più atteso degli avvincenti play-off di serie C. Primo atto della finale Union Brescia-Ascoli che vale la serie B. Al termine della doppia sfida in caso di parità saranno disputati i tempi supplementari ed eventualmente i calci di rigore. I bresciani, guidati da Eugenio Corini sono reduci dalla semifinale contro la Salernitana; dopo l'1-1 dell'Arechi è arrivato il successo per 2-0 davanti al proprio pubblico. Ma il cammino di Crespi e compagni in questi play-off era cominciato ai quarti con il successo per 3-0 a domicilio in casa della sorpresa Casarano per poi pareggiare 0-0 in casa. Ora la parola passa al campo e al grande entusiasmo del pubblico sugli spalti: in vista delle finali in programma al "Rigamonti" di Brescia e domenica prossima al "Del Duca" di Ascoli, si va infatti verso un doppio "sold out", con entrambi gli impianti pronti a registrare il tutto esaurito: 16mila spettatori in Lombardia, quasi 11mila nelle Marche.
Brescia-Ascoli, quote e pronostico
Dove vedere Brescia-Ascoli: diretta tv e streaming
La partita è in programma alle ore 21.15 e sarà visibile in diretta tv su Rai Sport e Sky Sport. La diretta streaming sarà disponibile su RaiPlay, Skygo e Now.
Brescia-Ascoli: probabili formazioni
BRESCIA (3-4-2-1): Gori; Balestrero, Silvestri, Rizzo; Armati, Mercati, Mallamo, De Maria; Zennaro, Lamesta; Cazzadori. Allenatore: Corini.
ASCOLI (4-2-3-1): Vitale; Alagna, Curado, Nicoletti, Guiebre; Corradini, Damiani; Silipo, Rizzo Pinna, D'Uffizi; Gori. Allenatore: Tomei.