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Brescia-Ascoli, vince il nubifragio: partita sospesa, campo impraticabile

Gara fermata al 61’ sull’1-1 e poi definitivamente rinviata: cosa succede ora
2 min
Playoff Serie CBresciaascoli

È la pioggia la protagonista del primo round della finale dei playoff di Serie C, dove Brescia e Ascoli sono state fermate da un nubifragio sul parziale di 1-1. Al Rigamonti, sono gli uomini di Tomei a portarsi in vantaggio con Rizzo Pinna che all'8' minuto finalizza il tap-in sul palo colpito da Silipo. Non passa molto che la formazione di Corini pareggia i conti con Crespi sugli sviluppi di un corner al 12'. Tuttavia, nella ripresa la gara viene rallentata dai forti rovesci di pioggia e una volta sopraggiunto il limite di praticabilità del terreno di gioco, al 62' minuto l'arbitro Di Loreto ha proceduto a sospendere l'incontro rimandando le squadre negli spogliatoi, per poi interrompere definitivamente la finale di andata una volta sentiti i capitani delle due squadre. La partita riprenderà a partire dalle ore 19 di mercoledì 3 giugno. L'ultimo e decisivo set si disputerà invece alle ore 18 del 7 giugno al Del Duca. 

L’ultima volta in B di Brescia e Ascoli

Rimanda alla stagione 2021/2021 l’ultima partecipazione del Brescia in Serie B, che 4 anni dopo avrebbe scritto l’ultima pagina dei suoi 114 anni di storia del club con il fallimento della società del giugno 2025. Sono invece due le stagioni trascorse dall’Ascoli in Serie C dopo il terzultimo posto in B del 2024. 

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