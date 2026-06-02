Brescia-Ascoli, vince il nubifragio: partita sospesa, campo impraticabile

È la pioggia la protagonista del primo round della finale dei playoff di Serie C, dove Brescia e Ascoli sono state fermate da un nubifragio sul parziale di 1-1. Al Rigamonti, sono gli uomini di Tomei a portarsi in vantaggio con Rizzo Pinna che all'8' minuto finalizza il tap-in sul palo colpito da Silipo. Non passa molto che la formazione di Corini pareggia i conti con Crespi sugli sviluppi di un corner al 12'. Tuttavia, nella ripresa la gara viene rallentata dai forti rovesci di pioggia e una volta sopraggiunto il limite di praticabilità del terreno di gioco, al 62' minuto l'arbitro Di Loreto ha proceduto a sospendere l'incontro rimandando le squadre negli spogliatoi, per poi interrompere definitivamente la finale di andata una volta sentiti i capitani delle due squadre. La partita riprenderà a partire dalle ore 19 di mercoledì 3 giugno. L'ultimo e decisivo set si disputerà invece alle ore 18 del 7 giugno al Del Duca.