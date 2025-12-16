L'ex Real Madrid e Samp rileva le quote di un club di Serie D: lo riconoscete?

I più attenti sicuramente avranno già intuito di chi si tratta, soltanto vedo la foto di copertina dell'articolo. Un giocatore abbastanza eclettico in campo, ma anche fuori conosciuto anche per le vittorie importanti ottenute con i club e con la sua nazionale, la Francia . Nato in Nuova Caledonia, una vecchia colonia francese, e si è trasferito in Francia a 17 anni con una borsa di studio per studiare e giocare a calcio. Da lì è partita tutta la sua scalata fino a diventare una figura internazionale. Ultimamente è volato negli Stati Uniti per seguire ed essere uno degli assistenti durante i sorteggi per la prossima Coppa del Mondo . Ora il suo nuovo capitolo è di nuovo in Italia, almeno in parte, perché ha acquisto le quote di un club di Serie D.

L’acquisizione delle quote della Sanremese

Christian Karembeu ha aperto un nuovo capitolo della sua carriera entrando ufficialmente nella Sanremese. L’ex centrocampista francese ha infatti acquisito il 37,5% delle quote del club ligure, attualmente militante in Serie D. All’operazione societaria è seguita anche la sua nomina a vicepresidente della società matuziana. Il presidente Alessandro Masu aveva annunciato un rinnovamento dell’assetto dirigenziale entro Natale, mantenendo la promessa. L’ingresso di Karembeu rappresenta un segnale forte di ambizione e progettualità per il futuro del club. La sua esperienza internazionale costituisce un valore aggiunto sotto il profilo sportivo e gestionale. La stessa percentuale di quote è stata acquisita dall’imprenditore franco-svizzero Theodoros Ornithopoulos, cofondatore e designer del marchio elvetico di orologi Genius Watches. L’operazione rafforza il legame della Sanremese con un contesto internazionale. Non si escludono ulteriori ingressi societari, con particolare attenzione all’area del Principato di Monaco.

Storia e carriera calcistica di Christian Karembeu

Christian Karembeu è nato il 3 dicembre 1970 a Lifou, in Nuova Caledonia. Cresciuto in un territorio francese d’oltremare, ha mosso i primi passi nel calcio con il Gaitcha di Nouméa. A soli 17 anni si trasferì nella Francia metropolitana grazie a una borsa di studio. Il suo talento attirò l’attenzione del Nantes, che lo inserì nel proprio settore giovanile. Nel 1990 firmò il suo primo contratto da professionista con il club gialloverde. Con il Nantes si affermò come centrocampista difensivo affidabile e dinamico. Le sue prestazioni gli permisero di emergere rapidamente nel panorama calcistico francese. Nel corso della carriera ha vestito maglie prestigiose in Francia, Italia, Spagna, Inghilterra, Grecia e Svizzera. Karembeu è sempre stato apprezzato per la sua forza fisica e continuità di rendimento. La sua versatilità lo ha reso un elemento prezioso in ogni squadra in cui ha militato, tra cui anche la Sampdoria nel biennio tra il 1995 e il 1997.