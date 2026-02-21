Del Piero, altra occasione: da dove riparte Tobias dopo il flop Sanremese

Del Piero, Tobias riparte dalla Pro Sesto

Dopo aver mosso i primi passi tra l'Academy della Juventus a Los Angeles e poi in Spagna (giovanili di Getafe e Alcorcon), Tobias Del Piero ha militato nel settore giovanile dell'Empoli, tra U18 e U19. La scorsa estate il trasferimento in Serie D alla Sanremese, per la prima esperienza tra i grandi. Un'esperienza però terminata anzitempo, con l'interruzione dell'accordo a dicembre. Una parentesi che non ha mai visto realmente il decollo, anche a causa di una pubalgia che ne ha inevitabilmente limitato l'utilizzo in campo. A fare chiarezza sul perché della separazione era stato proprio il presidente del club, Alessandro Masu.

Il perché dell'addio alla Sanremese

Così Masu sull'addio: "A proposito dell’uscita di Tobias Del Piero, come avevo detto quando lo abbiamo ingaggiato, ripeto quanto dichiarato a luglio: la Sanremese non guarda al cognome che porta qualsiasi giocatore o di chi è figlio. Abbiamo fatto una scelta ad inizio anno fidandoci del d.s. Quintieri. Quando mi sono accorto che le cose non funzionavano ho deciso di cambiare radicalmente mantenendo fede alla nostra etica morale e sportiva. Come abbiamo deciso di confermare gli altri due figli d’arte (Djorkaeff e Gattuso, ndr), così abbiamo deciso di comune accordo con Alessandro Del Piero di interrompere il rapporto sportivo con il figlio Tobias. Auguro a Tobias di poter dimostrare altrove quello che non ha potuto dimostrare a Sanremo". Una decisione che era evidentemente stata presa di comune accordo: ora per il giovane fantasista una nuova esperienza, ancora in Serie D, alla Pro Sesto.