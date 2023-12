Superlega, chi la vuole e chi attende: il punto squadra per squadra

Chi dice no

E il resto d’Europa? I soli club a prendere posizioni ufficiali sono quelli che rifiutano la Superlega. Sono Paris Saint-Germain e Bayern Monaco, che avevano rifiutato il progetto Super Lega fin dalla sua nascita, ma anche Inter, Atletico Madrid, Manchester United e Manchester City, che facevano parte dei 12 club promotori del primo progetto Superlega nel 2021 ma si erano subito defilati. «Rimaniamo concentrati esclusivamente sulla partecipazione alle competizioni Uefa e sulla cooperazione con la Uefa, la Premier League e i club dell’Eca», ha affermato in un comunicato il Manchester United. Posizione condivisa da tutto il mondo calcistico inglese e non solo da quello calcistico. Il governo britannico ha infatti ribadito di voler promuovere una legge che impedisca ai club di partecipare: e, non facendo più parte dell’Unione Europea, non è vincolato a seguirne le regole.