Unify, arma finale della Superlega: come può cambiare il mercato dei diritti tv

Si chiamerà “Unify” che suona un po’ come Spotify, la applicazione per ascoltare la musica e un po’ le assomiglia. Sarà la piattaforma dalla quale sarà possibile vedere le partite della Superlega se e quando nascerà, ovviamente. Insomma, la Superlega non venderà i diritti alle tv o alle piattaforme di streaming, ma avrà una sua piattaforma e distribuirà in tutto il mondo il prodotto. Gratis. Ed è questa la bomba esplosa ieri mattina durante la conferenza di A22 . Perché nessuno, in questo momento, offre il calcio di alto livello gratuitamente, tranne rare eccezioni. “Come è possibile offrire le partite gratis?”, hanno chiesto a Reichart , ad della Superlega. La risposta è stata lapidaria: "Pubblicità".

La piattaforma della Superlega, infatti, offrirebbe un prodotto globale, con un pubblico potenziale di 3 miliardi di utenti che non dovrebbero far altro che scaricare la applicazione sui loro smartphone o sulle loro televisioni per vedere le partite. Questo numero enorme di spettatori potenziali muoverebbe altrettanto enormi somme di investimenti pubblicitari. Come per Facebook o Instagram, due colossi dei social network, che hanno creato un impero sui grandi numeri degli utenti da vendere alla pubblicità. Questo potrebbe garantire i 5/6 miliardi di dollari che potrebbero rendere la Superlega più ricca e attrattiva dell’attuale Champions League (che ne fattura 3,5). E poi ci sarebbe l’opportunità di vendere abbonamenti per chi non vuole la pubblicità ed è disposto a pagare una somma congrua per vedere le partite, esattamente come succede con Spotify e come succederà presto con i social di Meta (Facebook e Instagram).