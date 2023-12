La Superlega smaschera la Uefa, soldi per la propaganda: battaglia social

«Pescante, Matarrese, Campana e i giocatori contrari: troveremo una via d’uscita». Così titolava Tuttosport il 16 dicembre del 1995, all’indomani della pronuncia della Corte di Giustizia Europea sul caso Bosman. Il presidente del Coni, quello della Figc e quello dell’Assocalciatori erano fortemente contrari a quella che sarebbe stata la rivoluzione del calciomercato. Il coro di no che si alzò quel giorno, tuttavia, non fermò la valanga che nel giro di pochi anni ha ribaltato il mondo del pallone. Non è detto che la storia si ripeta sempre, ma qualcosa la storia dovrebbe insegnare. Per esempio che una sentenza della Corte di Giustizia Europea può piacere o non piacere, ma diventa legge per tutti. Poi c’è spazio per tutto e per tutti, soprattutto se c’è la volontà di dialogare e i tavoli dove farlo. I secondi non mancherebbero, è la volontà a mancare.