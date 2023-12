L’Uefa azzanna la Champions Barcellona. L'escamotage che usa anche l'Inter

Uno dei misteri gaudiosi delle dinamiche Uefa è la gestione sanzionatoria del Financial Fair Play. Oddio, qualche sanzione è arrivata, ma in mezzo a un sacco di “distrazioni” e dilazioni per lo meno curiose, se non sospette. E la notizia diffusa dal settimanale tedesco Welt am Sonntag, secondo cui l’Uefa starebbe pensando di escludere il Barcellona dalle prossime Champions League (dai due ai tre anni) per questioni legate appunto al rispetto del Fair Play finanziario, apre a inquietanti riflessioni.