"Uefa e Fifa devono ascoltare i club. Superlega, vi dico come andrà a finire"

In fondo la storia non è poi così nuova: la contrapposizione fra club e Uefa è vecchia di almeno trent’anni e si è presentata con sfumature e circostanze diverse. Ora i contorni sono più accesi, lo scontro è più duro e presenta più spaccature. Giancarlo Abete che di crisi di questo genere ne ha viste molte, oggi è il presidente dei Dilettanti e sorride: «Le vicende europee le vedo con molto meno stress».



Presidente, diversi i tempi in cui doveva gestire il pressing dell’Eca sull’Uefa, di cui era vicepresidente?

«L’Eca era una nostra controparte, anche molto aggressiva. Platini mediò e riuscì a portare l’Eca dentro l’Uefa, dando due posti nell’esecutivo con diritto di voto, che furono occupati da Agnelli e Rummenigge. Le istituzioni devono sentire le istanze dei club e i club devono farsi sentire, altrimenti sa cosa succede?».



Che cosa?

«Che le istituzioni si allargano (ride). Voglio dire, è una dinamica molto naturale delle situazioni politico-sportive. I club hanno delle esigenze e le istituzioni ne hanno altre, la mediazione è la strada per salvaguardare gli interessi e il sistema nel suo complesso».



Però, adesso, la Corte di Giustizia Europea ha sentenziato in modo piuttosto netto e ha detto che l’Uefa è un monopolio illegale.

«La sentenza era, a mio parere, abbastanza scontata. Mi spiego: la specificità dello sport, purtroppo, non è più riconosciuta da tempo, per cui era inevitabile che si arrivasse a quel tipo di pronuncia. Ora, però, dalla legittimazione di uno scenario bisogna passare all’operatività dello scenario stesso e può non essere facile. È una questione complessa quella di far nascere una nuova competizione internazionale dal nulla. Bisogna capire cosa vogliono fare i club, innanzitutto».