Sentenza Superlega, l'incredibile richiesta Uefa alla Corte: "Correggete!"

No, a Nyon non l’hanno presa bene. La sentenza della Corte di Giustizia Europea che ha riconosciuto l’abuso di posizione dominante da parte dell’Uefa. E hanno chiesto alla Corte di correggere il comunicato stampa con il quale hanno diffuso la notizia al mondo nella mattinata di giovedì 21 dicembre. Lo riporta il Times in un lungo e circostanziato articolo che spiega come a Nyon stiano cercando di reagire a quella che potrebbe anche essere una tempesta perfetta.