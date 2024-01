“Superlega, 20 club già coinvolti. Colloqui con altri 30. Convinciamo tutti”

Dopo la sentenza della CGUE che ha stabilito che FIFA e UEFA hanno abusato della loro posizione dominante si torna a parlare di Superlega. In un'intervista per Ouest France ha infatti rilasciato diverse dichiarazioni Anas Laghrari, co-fondatore di A22 Sports, società che promuove il progetto. Laghari ha rimarcato ancora una volta il concetto di gratuità per vedere le partite delle nuove competizioni in diretta: "Perché pagare 40, 50, 60 o 170 euro al mese come in Spagna per poter vedere il calcio quando puoi farlo gratis? Tutte le partite saranno gratuite e per sempre". Il dirigente successivamente ha assicurato che il modello economico sarà finanziato attraverso la pubblicità mirata. L'intenzione dell'azienda con sede a Madrid è quella di creare una sorta di social network calcistico che si chiamerà Unify.