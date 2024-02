Ceferin e l'ossessione Superlega. Ma la sentenza della Corte riguarda la Uefa

Ceferin, l’altro ieri, ha concesso un’intervista. Un’altra. All’inglese Guardian. E ha detto le stesse frasi della penultima a Repubblica, nella quale aveva ripetuto gli argomenti della terzultima al Telegraph: quanto fa schifo la Superlega; la Superlega non si farà mai; la gente non vuole la Superlega; nessuno vuole la Superlega. Curioso che non si sia accorto o che nessuno gli abba detto che la Superlega non esiste. Come le vere ossessioni, quella di Ceferin per la Superlega, ruota intorno a un assillo personale, non a qualcosa di reale.