La nuova Champions e il confronto con la Superlega. E la posizione della Juve

Reichart: "No alla convivenza di Superlega e competizioni Uefa"

Per Reichart la convivenza tra Superlega e competizioni Uefa non sarebbe fattibile: "Dal nostro punto di vista questo non ha senso. Vogliamo proporre un’offerta di calcio che possa riunire il maggior numero di squadre con ambizioni europee. E non vogliamo dividere la famiglia del calcio in due blocchi. I tifosi sono contrari? Alla fine si guarderà di più la Superlega che la Champions League. Non solo i singoli club, ma anche intere leghe stanno attualmente lavorando su alternative rispetto all’attuale status quo, lottando per riforme, cercando competitività e finanziamenti solidi e a prova di futuro. Stanno pensando anche a piattaforme di streaming nazionali per comunicare con i propri fan". E in effetti anche in Italia ci si muove in questa direzione, alla ricerca di una vera sostenibilità.