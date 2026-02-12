Anche il Real lascia la Superlega: ma Perez abbandona da vincitore

Cala il sipario sulla Superlega. A quasi cinque anni dall’annuncio di aprile 2021, anche il Real Madrid molla. Il club di Florentino Perez era rimasto solo dopo l'addio del Barcellona, già rientrato da mesi nell’European Football Clubs (ex Eca, oggi Efc), guidata da Nasser Al-Khelaifi. Il Real, però, ha portato la Uefa al tavolo negoziale. L’armistizio ha la forma di un comunicato stampa congiunto: “Dopo mesi di discussioni, Uefa, Efc e Real Madrid annunciano di aver raggiunto un accordo di principio per il benessere del calcio europeo per club, nel rispetto del merito sportivo, con particolare attenzione alla sostenibilità a lungo termine dei club e al miglioramento dell’esperienza dei tifosi attraverso l’uso della tecnologia. Questo accordo di principio servirà inoltre a risolvere le controversie legali relative alla European Super League”. È un primo passo: le parti - in realtà quattro, nell’intesa è coinvolta anche A22, la società guidata dal Ceo Bernd Reichart in cui è confluito il progetto Superlega - devono ancora definire i dettagli. Ciascuno venderà la novità come riterrà: da Nyon ritengono sia l’unico modo per il Madrid di uscire da questa storia salvando la faccia. Oggi si terrà il 50° congresso Uefa, per il presidente Aleksander Ceferin sarà inevitabile rispondere in merito. Florentino, però, dimostra la sua forza: il grande calcio non può fare a meno del Real. Non è un dettaglio secondario che finora la Uefa abbia perso tutte le cause, a partire dalla storica sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea.