Belgio, Lukaku out contro la Polonia: guaio alla caviglia

BRUXELLES (Belgio) - Altro guaio per Romelu Lukaku . Reduce dalla deludente stagione al Chelsea , l'ex attaccante dell' Inter prosegue nella sua sfortunata annata con una nuova defezione, stavolta di natura fisica: la Federcalcio belga ha fatto sapere, tramite una nota sui canali ufficiali, che Lukaku non sarà disponibile per il prossimo impegno dei 'Diavoli rossi' in Nations League, in programma mercoledì 8 giugno a Bruxelles contro la Polonia . L'attaccante belga si era infortunato alla caviglia destra al 27' del primo tempo nel match di esordio contro l' Olanda di venerdì scorso, perso rovinosamente 4-1 dal Belgio.

Lukaku tra campo e mercato

Vittima di un infortunio e al centro dei rumors di mercato delle ultime settimane - il belga farebbe carte false pur di tornare all'Inter ma attenzione al Barcellona di Xavi che lavora sottotraccia - Romelu Lukaku salterà al 100% la sfida di mercoledì 8 giugno contro la Polonia a Bruxelles. Non è chiaro però se il centravanti del Chelsea potrà recuperare in tempo per la gara di sabato al Cardiff City Stadium contro il Galles o se sarà a disposizione del Ct Roberto Martínez per la gara di ritorno in Polonia, in programma il 14 giugno a Varsavia.