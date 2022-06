Bulgaria, il bus si schianta in Georgia: Nedelev operato alla testa

TBILISI (GEORGIA) - Brutta disavventura per la nazionale della Bulgaria il cui pullman, con a bordo i giocatori, si è schiantato a Tbilisi - dove domani (domenica 12 giugno) è in programma la sfida di Nations League contro la Georgia padrona di casa (guidata in campo dal futuro napoletano Kvaratskhelia) - con il centrocampista Nedelev che è finito in ospedale dove è stato sottoposto a un intervento chirurgico a causa del trauma cranio-cerebrale riportato.