Nations League, Haaland trascina la Norvegia: Kulusevski va ko

OSLO (NORVEGIA) - Erling Haaland è ancora una volta protagonista di una prestazione super: il centravanti, che nella prossima stagione giocherà con lamaglia del Manchester City, ha trascinato la Norvegia al successo (3-2) sulla Svezia. Una vittoria che consente agli uomini di Solbakken di confermarsi in testa al gruppo 4 della Nations League B. La Macedonia del Nord batte Gibilterra (4-0), mentre l'Irlanda del Nord pareggia in rimonta contro Cipro (2-2). Finisce 0-0 il match tra Georgia e Bulgaria.

Nations League, tutti i risultati

Haaland, due gol e un assist: Svezia ko

Grazie ad una doppietta di Haaland, la Norvegia batte la Svezia 3-2. Il centravanti raggiunge quota 20 gol in 21 gare in Nazionale. Gli uomini di Solbakken volano a dieci punti in classifica, lasciando la Svezia a 3. Il centravanti ha sbloccato la gara dopo dieci minuti sfruttando un assist di Bjorkan. Al quinto della ripresa, ha trasformato il rigore del raddoppio. La Svezia ha accorciato le distanze con Forsberg (assist di Kulusevski), ma a dieci minuti dalla fine, è ancora Haaland ad essere protagonista, con un assist vincente per Sorloth. Il match termina 3-2, con una rete in pieno recupero di Gyokeres.

Macedonia del Nord a valanga su Gibilterra

La Macedonia del Nord batte nettamente Gibilterra 4-0. Finisce 2-2 la sfida tra Irlanda del Nord e Cipro, con i padroni di casa capaci di raggiungere i ciprioti nel finale, grazie alle reti di McNair ed Evans. Dopo la disavventura di ieri (con l'incidente che ha coinvolto il pullman della squadra), la Bulgaria pareggia 0-0 sul campo della Georgia.