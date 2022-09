Inghilterra, Abraham e Tomori convocati per i match con Italia e Germania

TORINO - Ci sono due 'italiani' tra i convocati dell'Inghilterra per le due sfide di Nations League contro l'Italia il 23 settembre a Milano e contro la Germania a Wembley tre giorni dopo. Nella lista di 28 calciatori diramata dal ct Gareth Southgate ci sono infatti il difensore milanista Fikayo Tomori e l'attaccante romanista Tammy Abraham. La grande novità è il 26enne attaccante del Brentford, Ivan Toney, cinque gol in sei gare di Premier League e alla prima chiamata in nazionale. Si rivedono Dean Henderson, Eric Dier e Ben Chilwell mentre restano fuori gli infortunati Jordan Henderson e Jordan Pickford. Esclusi anche Ben White e Conor Gallagher oltre a un Marcus Rashford non ancora al meglio, snobbato anche Jadon Sancho.