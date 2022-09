Francia, Rabiot non recupera: Deschamps convoca Kamara

PARIGI (Francia) - Niente da fare per Adrien Rabiot. Il centrocampista della Juventus non è stato convocato per le prossime due partite della nazionale: i campioni del mondo giovedì 22 settembre affronteranno l’Austria a Parigi, mentre tre giorni dopo saranno impegnati in trasferta a Copenaghen contro la Danimarca. Il ct francese Deschamps, al posto del centrocampista della Juventus ha deciso di convocare Boubacar Kamara.