Juve, per il Monza più Rabiot che Locatelli

TORINO - Il problema minore per la trasferta di domenica in casa del Monza sarà probabilmente l’assenza di Massimiliano Allegri, che deve scontare una giornata di squalifica dopo la bagarre per il gol regolare annullato alla Juventus contro la Salernitana, e verrà sostituito in panchina dal suo vice Marco Landucci, che nella passata stagione fece bene quando venne chiamato in causa. L’emergenza vera sarà in campo: la Juventus spera di poter recuperare qualcuno dei dieci bianconeri che potenzialmente potrebbero saltare la sfida contro la squadra dall’altro ieri allenata da un ex, Raffaele Palladino. Due gli uomini che hanno più probabilità di rientrare e che lo staff medico juventino deve monitorare da qui a domenica: il portiere Szczesny, ormai fuori da due settimane a causa di una distorsione alla caviglia rimediata contro lo Spezia, e Alex Sandro, l’ultimo infortunato in casa bianconera, che ieri ha dovuto rinunciare alla sfida di Champions a causa di un problema all’adduttore. E’ vero che il tempo a disposizione è poco, ma in casa bianconera confidano nel fatto che il polacco sia sulla via della guarigione e che il problema muscolare del brasiliano sia lieve e quindi risolvibile in breve tempo visto lo stop precauzionale. Il via libera, comunque, arriverà soltanto in extremis.