Il Portogallo ritrova Ronaldo: allenamento con l'occhio nero per l'ex Juve

Cristiano Ronaldo riprende gli allenamenti con la nazionale portoghese: il fuoriclasse del Manchester United torna a calcare i campi con un occhio nero e un vistoso taglio sul viso a pochi giorni da Repubblica Ceca-Portogallo , gara valida per la quinta giornata del Gruppo 3 della Lega A di Nations League . Nel tentativo di impattare di testa un lungo cross, l'ex giocatore della Juventus è salito in cielo perdendo di vista l'uscita del portiere ceco, Tomas Vaclik , che è andato in presa alta impattando con le braccia sul volto del campione portoghese. L'ex fuoriclasse di Juve e Real Madrid è rimasto a terra, perdendo sangue dal naso . L'intervento dei sanitari ha poi provveduto a fermare l'emorragia con l'applicazione di un tampone al naso e un cerotto. Era il 15' del primo tempo: Ronaldo ha poi potuto proseguire regolarmente il match, rendendosi protagonista (pur senza timbrare il cartello) del 4-0 finale dei lusitani a Praga .

Ronaldo, la Spagna nel mirino

Il terribile impatto con Vaclik è stato chiaramente visibile durante l'allenamento odierno del Portogallo: Ronaldo ha infatti riportato un occhio nero e un vistoso taglio sul naso. Un infortunio che non mette a rischio la presenza del fuoriclasse dello United nel match in programma domani, a Braga, tra i lusitani e la Spagna. Un big match, quello contro gli iberici, che vale la Final Four della Nations League: ai portoghesi infatti sarà sufficiente un punto per staccare il pass. Con un Ronaldo in più.