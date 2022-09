Italia, Mancini: "Abbiamo creato un gruppo con dei valori"

BUDAPEST (UNGHERIA) - Grazie ai gol di Giacomo Raspadori e Federico Di Marco, l'Italia ha battuto 2-0 l'Ungheria e si è qualificata per la final four della Nations League. Al termine della sfida il ct azzurro Roberto Mancini si è detto soddisfatto della prima parte della gara. "Abbiamo fatto molto bene i primi settanta minuti. Poi, negli ultimi venti dovevamo gestire meglio la gara. Non mi è piaciuto l'atteggiamento e il fatto che ci siamo fatti schiacciare troppo", ha dichiarato ai microfoni della Rai.