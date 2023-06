Diretta Italia-Spagna ore 20.45: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

Italia e Spagna si affrontano in Olanda nella semifinale di Nations League. Chi vince sfiderà in finale la Croazia, che ha battuto l'Olanda ai tempi supplementari nell'altra semifinale. Spagna-Italia è in programma alle 20.45 allo stadioDe Grolsch Veste di Enschede. "La Spagna ha dominato a lungo e magari di recente stanno cambiando qualcosa, specie col nuovo ct. Ma per qualità e quantità di giocatori che hanno sono sempre un avversario difficile. Vedremo se saremo bravi a vincere questa partita" ha detto Roberto Mancini nella conferenza della vigilia.