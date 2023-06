Zaniolo, Mancini e il retroscena sulla scelta di andare in Turchia

ENSCHEDE (OLANDA) - L' Italia di Roberto Mancini sfida la Spagna all'FC Twente Stadion di Enschede nella semifinale di Nations League . Dalla gara tra le Furie Rosse e gli azzurri uscirà l'avversaria della Croazia, vittoriosa per 4-2 dopo i tempi supplementari contro l'Olanda nell'altra semifinale, nell'atto conclusivo in programma domenica alle 20.45 al Feijenoord Stadion di Rotterdam. Prima del fischio d'inizio del match contro la selezione di De la Fuente, Nicolò Zaniolo ha parlato ai microfoni di Sky Sport: "Viene prima l'obiettivo di squadra rispetto a quello personale, oggi l'obiettivo è andare in finale. Tutti remiamo dalla stessa parte, siamo una squadra con gente esperta e gente giovane, è il giusto mix per fare cose importanti. Vogliamo la finale".

Nations League, Spagna-Italia: le parole di Zaniolo

L'ex calciatore della Roma spende poi parole importanti per il Ct Roberto Mancini, ringraziandolo per il consiglio di andare a giocare in Turchia: "Lo devo ringraziare per tutto quello che ha fatto e fa per me, oggi spero di ripagarlo in campo". Infine sembra avere le idee chiare sulla tattica da adottare per battere la Spagna: "Occorre innanzitutto una grande fase difensiva e poi ripartire per fargli male. Siamo preparati, vogliamo vincere".